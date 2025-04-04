Мигрантов специально завозят: все правда о том, кто виноват в миграционном кризисе

РР

Русский Россиянин

Ну так если разволили СССР устроив геноцид русскоязычного населения в республиках и это получилось, они таким образом решили и Россию ввергнуть в такую же ситуацию, а наша власть задобренная деньгами, позволила это сделать, Путин подписал указ, разрешающий это сделать и дальше не принимает ни каких законов,которые запретят въезд, процес продолжается, принимают законы,которые не ограничивают въезд, а осуществляют методы мёртвому припарка. А что он будет делать, когда эти все инородцы возьмут оружие и выйдут на улицу, уже слышим, обвиняет американцев, они в этом виноваты, его рукой подписали указы, смешно читать отговорки. Идёт полный захват територии России инородцами, под флагами, наша страна многонациональная, терпите, мараз продолжается. А что дальше, убийства генералов, избиения депутатов, сотрудников полиции, ни кто не видит и не слышит. По ТВ показывают чиновника и Путина, на вопрос президента, какие меры приняты, отвечает, мы поднимем стоимость патентов и этим покроем бюджет страны, на что президент России кивает и говорит, отлично, хорошо. А что дальше, куда идём то ?! Они решили убить Россию, такое впечатление что диверсанты осели в Кремле, игнорируют конституцию, которой присегали, о защите прав и свобод граждан России, где народо образующим является славянское население и никакой ответственности за несоблюдение не несут. Это что такое,как это назвать ?! Страх потери ситуации, продажность, всё вместе ?!