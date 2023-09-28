Комплексная диагностика ЛОР-заболеваний в клинике доктора Коренченко, это: ✔ Опытные отоларингологи с опытом 10+ лет ✔ Современное диагностическое оборудование ✔Бесплатное послеоперационное наблюдение пациентов .
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