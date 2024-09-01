Ограничивающие права пациентов поправки о психиатрической помощи вступили в силу В России 1 сентября вступили в силу поправки в закон о психиатрической помощи, которые уточняют перечень прав пациентов психиатрических клиник, а также устанавливают процедуру ограничения этих прав.