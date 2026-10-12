Как мозг «читает» слова: нейроны гиппокампа раскрывают тайну смысла

Представьте: вы слушаете рассказ, и ваш мозг моментально «переводит» каждое слово в смысл. Но как это происходит на самом деле? Ученые из разных стран решили разобраться в этой головоломке и использовали для этого не только передовые технологии, но и данные, полученные прямо из человеческого мозга.