Собянин: В 136 школах Москвы работают профильные медицинские классы

Мэр Москвы рассказал, как московские школы готовят будущих врачей На официальном веб-сайте мэра Москвы Сергея Собянина была опубликована информация о работе специализированных медицинских классов в школах города.
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