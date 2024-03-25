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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Собянин: В 136 школах Москвы работают профильные медицинские классы

Собянин: В 136 школах Москвы работают профильные медицинские классы

Мэр Москвы рассказал, как московские школы готовят будущих врачей На официальном веб-сайте мэра Москвы Сергея Собянина была опубликована информация о работе специализированных медицинских классов в школах города.

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