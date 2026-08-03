Трамп назвал скупку иены американцами «актом дружбы» с Японией

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие американских властей в интервенции в поддержку японской валюты, которая, как пишет The Business Times, стала первой подобной совместной операцией Вашингтона и Токио с 2011 года.
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