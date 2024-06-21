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Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: Армения все еще является союзником организации

Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: Армения все еще является союзником организации

Армения продолжает оставаться союзником Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое заявление сделал генеральный секретарь этой международной структуры Имангали Тасмагамбетов, передает РИА Новости.

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