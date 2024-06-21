Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: Армения все еще является союзником организации

Армения продолжает оставаться союзником Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое заявление сделал генеральный секретарь этой международной структуры Имангали Тасмагамбетов, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии