Те, кому удалось выжить, рассказали о приказе о смертной казне голодом.В Кении самопровозглашённого пастора Пола Маккензи признали виновным в убийстве 191 человека — все жертвы, кроме одной, были детьми.
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