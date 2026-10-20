Главное: Сейсмическое событие на Марсе, зарегистрированное аппаратом InSight 25 августа 2021 года, связано со сдвигом пород по древнему разлому на глубине 20–40 километров под западной частью Долины Маринера.
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