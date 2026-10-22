В Краснодарском крае за первые месяцы 2026 года профилактические осмотры охватили около миллиона несовершеннолетних, у подростков чаще всего выявляют нарушения зрения, болезни костно-мышечной системы, расстройства сна и избыточный вес.
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