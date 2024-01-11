Путин объяснил, почему в России подорожали на яйца

Власти вовремя не открыли импорт, отметил он.фото: Мобильный репортёр/Агентство «Москва»--> В России рост цен на куриные яйца возник из-за того, что стало расти потребление, а власти «вовремя не сориентировались» и не открыли импорт.
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