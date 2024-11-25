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Главная Баба Яга СССР: судьба Георгия Милляра

Главная Баба Яга СССР: судьба Георгия Милляра

Георгий Милляр – имя, неразрывно связанное с советскими сказками. Более трех десятилетий он сотрудничал с режиссером Александром Роу, воплощая на экране незабываемые образы Бабы-Яги, Кощея и прочих колоритных персонажей.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Великий актёр - труженик, скромняга, мастер перевоплощения, недооценненный при жизни, но помнят его и созданные им образы до сих пор!
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19 час.

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