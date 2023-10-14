Может ли Земля стать пустыней

Результаты исследования, опубликованного в конце сентября в журнале Nature Communications, предсказывают массовое вымирание млекопитающих из-за экстремальной жары и образования суперконтинента Пангеи Ультима (Pangaea Ultima) через 250 миллионов лет.
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