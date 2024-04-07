Звезда «Улиц разбитых фонарей» объяснил проблемы с коммунальщиками

Российский актер Сергей Селин объяснил проблемы с питерскими работниками коммунальных служб. 63-летний артист отреагировал на новость о проблемах с судом из-за неуплаты электричества на одном из объектов в Санкт-Петерберге, который он сдает в аренду.
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