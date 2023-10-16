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«Мы отстранили их от власти»: лидер польской оппозиции объявил о победе над правящей партией

«Мы отстранили их от власти»: лидер польской оппозиции объявил о победе над правящей партией

ВАРШАВА (ИА Реалист). По данным экзитполов, правящая национально-консервативная партия Польши «Право и справедливость» на парламентских выборах, как и ожидалось, получила наибольший процент голосов — 36,8% (198 мест).

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Комментарии
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АВ
Андрей Валентинович
Молодцы русские И здесь победили
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