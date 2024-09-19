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Закон и Порядок

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«Ростех» снова стал акционером АвтоВАЗа

«Ростех» снова стал акционером АвтоВАЗа

Госкорпорация «Ростех» вновь вошла в капитал АвтоВАЗа, реализовав опцион на право обратного выкупа. Оставшаяся доля в компании принадлежит институту НАМИФото: Александр Манзюк / ТАСС «Ростех» вернул себе пакет акций АвтоВАЗа, реализовав опцион на право обратного выкупа, рассказал в интервью РБК президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

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