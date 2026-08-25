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Аргументы недели

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WSJ: перед войной с Ираном Трампу предсказывали приход радикального режима и закрытие Ормуза

WSJ: перед войной с Ираном Трампу предсказывали приход радикального режима и закрытие Ормуза

WSJ рассказала, какие предупреждения Дональд Трамп получал перед началом войны с Ираном. За несколько дней до атаки президент США вызвал в Овальный кабинет тогдашнего директора Национальной разведки Тулси Габбард, которая изложила оценки американских разведывательных служб.

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