WSJ: перед войной с Ираном Трампу предсказывали приход радикального режима и закрытие Ормуза

WSJ рассказала, какие предупреждения Дональд Трамп получал перед началом войны с Ираном. За несколько дней до атаки президент США вызвал в Овальный кабинет тогдашнего директора Национальной разведки Тулси Габбард, которая изложила оценки американских разведывательных служб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии