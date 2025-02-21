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Впервые с начала СВО. ООН забила тревогу из-за одного решения США

Впервые с начала СВО. ООН забила тревогу из-за одного решения США

РИА Новости Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке© AP Photo / Mary Altaffer США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

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Комментарии
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Россиянин
Ну трибалтия впереди всех  против России. Мал клоп да вонюч.
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