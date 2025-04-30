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Закон, порядок, государство

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Расчёт ударного высокоточного беспилотного летательного аппарата «Куб-1» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БпЛА ВСУ в Херсонской области

Расчёт ударного высокоточного беспилотного летательного аппарата «Куб-1» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БпЛА ВСУ в Херсонской области

За считанные минуты техники подготовили дрон, произвели пуск, и точным попаданием уничтожили пункт управления БпЛА с живой силой противника.

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