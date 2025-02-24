Times: Макрон и Стармер хотят уговорить Трампа отказаться от переговоров с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон и руководитель правительства Великобритании Кир Стармер хотят уговорить американского лидера Дональда Трампа отказаться от переговоров с Российской Федерацией по урегулированию украинского конфликта в обмен на европейские обязательства по обеспечению в будущем безопасности Украины.