Владимир Машков назвал театр единственным живым местом сегодня

Народный артист России Владимир Машков называет театр уникальным живым пространством в эпоху технологий.
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