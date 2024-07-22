Могут ли под ВСМ изымать землю, как перед Олимпиадой? Vgudok обсудил с экспертами необходимость создания нового закона о высокоскоростном движении РЖД

Правительство РФ дало старт строительству магистрали между Москвой и Петербургом. Об этом стало известно по итогам стратегической сессии по нацпроектам, где было подписано соглашение о начале реализации проекта первой железнодорожной высокоскоростной магистрали в России.
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