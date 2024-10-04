Командир батальона ВСУ бежавшего из Угледара совершил самоубийство

Командир 86-го батальона 123-й бригады Территориальной обороны Игорь Гриб, подчиненные которого бежали из Угледара, совершил самоубийство.
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