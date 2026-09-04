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Новости Брянска

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Воздушная тревога по БПЛА объявлена в брянском Сельцо

Воздушная тревога по БПЛА объявлена в брянском Сельцо

Жителям рекомендуют укрыться в помещениях с капитальными стенами и избегать окон.Сегодня утром, 4 сентября, глава администрации сообщил о введении режима беспилотной опасности на территории округа.

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