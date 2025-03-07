Взрывы под Одессой: повреждена важная энергетическая инфраструктура

В результате взрывов в пригороде Одессы пострадала энергетическая инфраструктура. Это подтвердила информация от оперативного командования ВСУ и заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко о повреждениях в стране.
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