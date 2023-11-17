В Софии из-за устроенных футбольными фанатами беспорядков пострадали более 10 человек

По меньшей мере 14 человек пострадали в ходе акции протеста против руководства Болгарского футбольного союза (БФС), которую развернули болельщики перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в четверг, 16 ноября.
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