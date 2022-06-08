Раньше срока планируют отремонтировать дорогу рядом с уссурийской школой №22

Раньше срока планируют отремонтировать дорогу рядом с уссурийской школой №22

Кипят работы по восстановлению участка дороги улицы Володарского в границах от улицы Горького до улицы Агеева.

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