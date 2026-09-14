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Аргументы недели

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На ВДНХ собрали академическую живопись из 32 музеев страны

На ВДНХ собрали академическую живопись из 32 музеев страны

10 сентября 2026 года в павильоне №1 «Центральный» ВДНХ открылась выставка «Искусство сцены. Академическая живопись» — масштабный проект, объединивший около 200 произведений из 32 музеев 12 городов России.

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