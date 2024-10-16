В Рославле Смоленской области госавтоинспекторы провели профилактическую акцию «Ладошка безопасности»

На одной из оживленных улиц города Рославля инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Рославльский» и воспитанники детского сада «Ласточка» провели акцию «Ладошка безопасности».
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