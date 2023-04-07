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В населенных пунктах Приморья в несколько раз выросла скорость домашнего интернета

В населенных пунктах Приморья в несколько раз выросла скорость домашнего интернета

Объем данных, который ежегодно скачивают пользователи Приморья, растет в среднем на 15%. За последний год в результате планомерной работы "Ростелекома" по модернизации инфраструктуры, скорость интернета у клиентов компании выросла в два-четыре раза.

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