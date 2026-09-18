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Семья пришла на выборы в костюмах Человека-паука и за ручку с Колобком

Семья пришла на выборы в костюмах Человека-паука и за ручку с Колобком

ТЮМЕНЬ, 18 сентября, ФедералПресс. Избиратели решили немного поднять настроение себе и окружающим – так объяснила тюменская семья свое появление в костюмах Человека-паука на избирательном участке – читайте на «ФедералПресс».

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