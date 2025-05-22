Европейские рынки в ожидании: Cisco открывает ИИ-центр в Париже

Европейские биржи завершили среду без существенных изменений. Индекс Stoxx Europe 600 практически не изменился (-0,04%), FTSE 100 прибавил 0,06%, французский CAC 40 снизился на 0,4%, а немецкий DAX вырос на 0,3%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии