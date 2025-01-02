[Утечка] Пустой офис Rockstar времен пандемии: GTA VI на девките PlayStation 5 на фото и ви...

[Утечка] Пустой офис Rockstar времен пандемии: GTA VI на девките PlayStation 5 на фото и видеоОдин из пользователей reddit — чей пост и даже учетная запись уже аннулированы — поделился любопытными кадрами из офиса Rockstar San Diego, сделанными на смартфон в 2021 году.
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