[Утечка] Пустой офис Rockstar времен пандемии: GTA VI на девките PlayStation 5 на фото и ви...

[Утечка] Пустой офис Rockstar времен пандемии: GTA VI на девките PlayStation 5 на фото и видеоОдин из пользователей reddit — чей пост и даже учетная запись уже аннулированы — поделился любопытными кадрами из офиса Rockstar San Diego, сделанными на смартфон в 2021 году.