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ВС РФ подготовили ВСУ ловушку на Харьковском направлении – полковник СБУ

ВС РФ подготовили ВСУ ловушку на Харьковском направлении – полковник СБУ

На севере Харьковской области ВС РФ создали опасную для ВСУ оперативную обстановку. Об этом 27 мая в эфире авторского YouTube-канала (видеоблога) украинского журналиста и телеведущего Александра Шелеста* заявил его соотечественник, полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, прокомментировав ситуацию.

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