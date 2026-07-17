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Александр Мостовой: «Головину лучше поехать в Саудовскую Аравию. Заработает себе на всю оставшуюся жизнь»

Александр Мостовой посоветовал Александру Головину продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Сообщалось , что на полузащитника « Монако » претендуют «Аль-Иттихад», «Аль-Кадисия», «Аль-Дирия», а также «Зенит».

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