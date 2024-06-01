В Красноярском крае за 11 млн продают бывший дворец Быкова с павлинарием

На «Авито» появилось объявление о продаже коттеджа в районе Верхней Чулымки в городе Назарово, который ранее принадлежал криминальному авторитету Анатолию Быкову, а затем — его обанкротившемуся сподвижнику.
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