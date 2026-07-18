Осталась без мамы, лишилась квартиры и поддерживает тяжелобольного отца: как сейчас живет 19-летняя дочь Юлии Началовой

Девятнадцатилетняя Вера Алдонина сегодня строит свою жизнь вопреки череде тяжелых испытаний. Дочь безвременно ушедшей певицы Юлии Началовой не только лишилась материнского жилья из-за многомиллионных долгов, но и столкнулась с новой семейной бедой: ее отец, известный футболист Евгений Алдонин, сейчас борется с тяжелым онкологическим заболеванием.