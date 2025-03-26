Врачи выразили серьезные опасения по поводу состояния здоровья Папы Римского Франциска

Папа Франциск был так близок к смерти, находясь в больнице с пневмонией, что врачам пришлось выбирать, “отпустить его или продолжать двигаться вперед”, признался глава медицинской бригады, лечившей понтифика .
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