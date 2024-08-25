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Американский политик Рамасвами предрек социальной сети X судьбу Telegram

Американский политик Рамасвами предрек социальной сети X судьбу Telegram

Социальную сеть X (бывш. Twitter, заблокирован в РФ), которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску, ждут те же проблемы, с которыми столкнулся мессенджер Telegram и его основатель Павел Дуров.

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