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США срочно модернизировали истребители F-35 ВВС Израиля после обострения ближневосточного конфликта

США срочно модернизировали истребители F-35 ВВС Израиля после обострения ближневосточного конфликта

Программа модернизации американских боевых самолетов последнего поколения, включающая в себя обеспечение новыми комплектующими и возможностями, предназначена не только для израильских военных, но и для вооруженных сил всех стран, пользующихся данной техникой.

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