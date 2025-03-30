Игорь Ивин: Уважаемые мусульмане города Джанкоя!

Уважаемые мусульмане города Джанкоя!Искренне поздравляем вас с завершением священного месяца Рамадан и наступлением праздника разговения - Ураза-байрам!Светлый праздник Ураза – байрам олицетворяет собой главные заповеди священного поста – духовного очищение, миролюбие, милосердие, совершение добрых … .
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