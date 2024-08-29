Девушка отказала в общении южному "казанове", но он ничего не хотел понимать. АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ Назойливый мигрант перешёл все границы.
Наказали так, как не ожидал: мигрант домогался и преследовал челябинку
Комментарии
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Людмила Лиханова
Это у тебя такие вот знакомые что ты всех под одну гребенку ...дебил. Узнать номер нет проблем особенно на начальной стадии и у подружек и в отделе кадров, рассказав слезную сказку о любви и ...много чего еще.
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40 мин.
Людмила Лиханова
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38 мин.
Людмила Лиханова
Когда то были ДНД и неплохо помогали милиции. И их тоже поощряли.
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37 мин.
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