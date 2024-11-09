Самое лучшее, что случилось с уркаиной, для нас, для России, это майдаун. Если бы не майдаун, то помойка бы смердела и заражала бы все вокруг, заразные миазмы проникали бы в самые дальние уголки нашей страны, а мы вряд ли, что-то смогли бы сделать.
Слово о текущем моменте
Комментарии
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ЦА
Цуркан Арк
Знатно, в 100%
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16 час.
Иван Ураганов
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14 час.
М
Мария
Во что превратилась Украина. Ужас. А ведь была самая богатая, цветущая республика. Европейцы хреновы! Нет больше Украины. Во что превратилась мечта о кружевных труселях и безвизе. Спасибо им, конечно, за прививку от Майданов.
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12 час.
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