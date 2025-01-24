В США раскрыли тайный план Трампа по поставкам оружия Украине

Президент США Дональд Трамп остановил поставки оружия Киеву, чтобы провести аудит. Тайный план американского лидера раскрыл отставной полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии