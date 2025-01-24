Политика как он...
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Политика как она есть

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В США раскрыли тайный план Трампа по поставкам оружия Украине

В США раскрыли тайный план Трампа по поставкам оружия Украине

Президент США Дональд Трамп остановил поставки оружия Киеву, чтобы провести аудит. Тайный план американского лидера раскрыл отставной полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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