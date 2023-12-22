Мигранты требуют отмены Нового года. Жесткий ответ Рамзана Кадырова.

Россиянин

А я вот думаю, что этих мигрантов используют иностранные спецслужбы. Им очень нужно раскачать Россию. По сути это диверсия против нашей страны. При выявлении того, что мигрант исполняет чей то заказ, и разумеется за деньги, лишать гражданства и высылать немедленно и навсегда. Этим мигрантам наплевать что будет в России. Им важны деньги здесь и сейчас. Они не отягощены моральной стороной своих действий. Я лично сам из мусульманской семьи, и в моей памяти никогда не было что бы кто то из нас выступал против празднования Нового года с ёлкой. Наоборот, наши бабушки и дедушки ставили ёлку, и развешивали на неё конфеты. По той простой причине, что 60 лет назад, в деревне редко у кого были ёлочные игрушки. Они появились позже.