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Мигранты требуют отмены Нового года. Жесткий ответ Рамзана Кадырова.

Мигранты требуют отмены Нового года. Жесткий ответ Рамзана Кадырова.

Проблемы начались с требований со стороны мигрантов из Средней Азии и Закавказья, которые находятся в ряде подмосковных школ.

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Комментарии
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Россиянин
А я вот думаю, что этих мигрантов используют иностранные спецслужбы. Им очень нужно раскачать Россию.  По сути это диверсия против нашей страны. При выявлении того, что мигрант исполняет чей то заказ, и разумеется за деньги, лишать гражданства и высылать немедленно и навсегда. Этим мигрантам наплевать что будет в России. Им важны деньги здесь и сейчас. Они не отягощены моральной стороной своих действий. Я лично сам из мусульманской семьи, и в моей памяти никогда не было что бы кто то из нас выступал против празднования Нового года с ёлкой. Наоборот, наши бабушки и дедушки ставили ёлку, и развешивали на неё конфеты. По той простой причине, что 60 лет назад, в деревне редко у кого были ёлочные игрушки. Они появились позже.
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9 час.
Модест
Васюки - Альфа Центавра!
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ГМ
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