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ЦБ предлагает повысить штрафы для банков за навязывание дополнительных услуг

ЦБ предлагает повысить штрафы для банков за навязывание дополнительных услуг

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Центробанк предлагает ввести штрафы для кредитных организаций за мисселинг – продажу клиентам финансовых услуг без полной прозрачности и всеобъемлющей информации о продукте или намеренное искажение фактов об услуге.

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