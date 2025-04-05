ЦБ предлагает повысить штрафы для банков за навязывание дополнительных услуг

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Центробанк предлагает ввести штрафы для кредитных организаций за мисселинг – продажу клиентам финансовых услуг без полной прозрачности и всеобъемлющей информации о продукте или намеренное искажение фактов об услуге.
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