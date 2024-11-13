Сотрудница Росгвардии нашла и вернула хозяевам пса, потерявшегося три месяца назад и преодолевшего 40 км

Сотрудница межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области нашла и вернула пожилому петербуржцу его пса, который три месяца назад убежал с территории частного дома в Красносельском районе Петербурга и за время своих странствий преодолел порядка 40 километров.
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