Сотрудница Росгвардии нашла и вернула хозяевам пса, потерявшегося три месяца назад и преодолевшего 40 км

Сотрудница межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области нашла и вернула пожилому петербуржцу его пса, который три месяца назад убежал с территории частного дома в Красносельском районе Петербурга и за время своих странствий преодолел порядка 40 километров.