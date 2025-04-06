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Царьград

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Удары в Черкасской области: поражены ремонтные цеха и база танкистов

Удары в Черкасской области: поражены ремонтные цеха и база танкистов

В Черкасской области нанесены удары по объектам размещения украинских сил, включая пункт временной дислокации танкистов и ремонтные цеха завода.

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