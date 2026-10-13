ФСБ: японский журналист собирал сведения о числе мобилизованных на Курилах

Корреспондент японской газеты Hokkaido Shimbun, арестованный ФСБ в Сахалинской области по подозрению в шпионаже, действовал по заданию национальной разведки Японии и собирал данные о количестве мобилизованных и добровольцев специальной военной операции из числа жителей Курильских островов.
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