ФСБ: японский журналист собирал сведения о числе мобилизованных на Курилах

Корреспондент японской газеты Hokkaido Shimbun, арестованный ФСБ в Сахалинской области по подозрению в шпионаже, действовал по заданию национальной разведки Японии и собирал данные о количестве мобилизованных и добровольцев специальной военной операции из числа жителей Курильских островов.