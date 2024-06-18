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5 сюрпризов, которые готовит туристам трасса М-4

5 сюрпризов, которые готовит туристам трасса М-4

По этой дороге можно попасть из Москвы в Краснодар всего за 20 часов. фото: Shutterstock/Fotodom.ruПлатных дорог в России не так уж много, и зачастую автомобилисты объезжают их стороной, пытаясь сэкономить.

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